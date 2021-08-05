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Gol Kralı oyuncuları kimler? Gol Kralı filmi nerede, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu

Gol Kralı oyuncuları kimler? Sorusu merak ediliyor. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor. İzleyiciler 'Gol Kralı filmi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Gol Kralı filmi konusu

Gol Kralı oyuncuları kimler? Gol Kralı filmi nerede, ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu

Komedi türündeki Gol Kralı filmi toplam 1 buçuk saat sürüyor. Aziz Nesin'e ait olan hikayede, Kartal Tibet, Bülent Oran, Memduh Ün ve Osman Seden senaristliği üsleniyor. İşte, Gol Kralı oyuncuları ve ne zaman çekildiği hakkında bilgiler...

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik’e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim’in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.

GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında 35 mm renkli filme çekildi. Gol Kralı filminin

çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.

GOL KRALI OYUNCULARI

Oyuncu Rol Notlar
Kemal Sunal Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik
Suzan Avcı Meçhure
Gülnur Akay Hemşire Hacer
Reha Yurdakul Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman Hündar Dubara
Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel
Gölge Başar İspanyol Aysel
Mete Sezer Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek Duvar Ahmet
Ajlan Aktuğ Üçkağıtçı Ercan
Muadelet Tibet Sait'in Teyzesi Berrin
Zeki Sezer Selami
Yadigar Ejder Sinema Locasındaki Adam
Sıdıka Duruer Dolmuştaki Kadın
Sevinç Sunan Hemşire
Kürşat Alnıaçık Futbolcu
Murat Özlük Futbolcu
Kemal Ülker Futbolcu
Metin Alparslan Futbolcu
İbrahim Sesigüzel Futbolcu Kaleci
Veli Kurtulmuş Futbolcu
Emre Emin Aravi Futbolcu
Sabahat İzgü Sinemadaki kadın
Handan Adalı
Cem Molvan
Muzaffer Turan Futbolcu
Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirme
Ayşin Atav Suna Yıldızoğlu Seslendirmesi
Erhan Yazıcıoğlu Ajlan Aktug Seslendirme
Levent Dönmez Yavuz Şimşek Seslendirmesi
Nevin Akkaya Suzan Avcı Seslendirmesi
Dinçer Çekmez Mete Sezer Seslendirmesi
Pertev Tunaseli Futbol Maçını Anlatan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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