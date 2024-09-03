Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gölbaşı'nda imar planı çalışması tamamlandı | Son dakika haberleri

        Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı.

        2

        İlçede 120 noktada zemin etüt çalışması ve bilim insanlarının incelemelerinin ardından 2 bölgede "Zemin artı iki ile zemin artı üç şeklinde bina yapılabilir" kararı alındı.

        3

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçenin hemen hemen her noktasında zemin sıvılaşmasının olduğunu söyledi. İlçenin depremlerden sonra imara kapatılmasıyla sondaj çalışmalarının başladığını belirten Seyhan, şöyle devam etti: "6 Şubat depremlerin ardından ilçemizde ciddi bir zemin sıvılaşması olduğuna dair bilimsel veriler var. İlk zamanda şehrimizin 3'te 2 bölümü imara kapatılmıştı. Daha sonra bilimsel bir heyet tarafından ilçemizin farklı yerlerinde sondaj çalışmaları yapıldı. Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı."

        4

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilçede mikro imar çalışması yapıldığını aktaran Seyhan, sürecin kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.

        5

        Çalışmalar belediyeye geldikten sonra ruhsatlandırmanın başlayacağını dile getiren Seyhan, şunları kaydetti: "Fayın geçtiği alanlarda bir tampon bölge diye ifade ettiğimiz fay kırığımız sağlı sollu kısımlarda imara kapatılacak. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak. Onun haricinde ilçemizin hemen hemen her yeri açık. Sadece göle yakın bir kısmımız kapalı orada da zaten bir imar çalışmamız yok. Yani bina çalışması veya bir oturma alanımız söz konusu değildi. Onun haricinde bodrum şartı var. Bilimsel ve günümüzün tekniğine uygun bir şekilde sağlam bina yapmak kaydıyla imara tekrardan açılmış vaziyette."

        6
        #yerel haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Gölbaşı İlçesi
        #zemin sıvılaşması
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Flake Türkiye'ye veda etti
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı