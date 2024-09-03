Çalışmalar belediyeye geldikten sonra ruhsatlandırmanın başlayacağını dile getiren Seyhan, şunları kaydetti: "Fayın geçtiği alanlarda bir tampon bölge diye ifade ettiğimiz fay kırığımız sağlı sollu kısımlarda imara kapatılacak. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak. Onun haricinde ilçemizin hemen hemen her yeri açık. Sadece göle yakın bir kısmımız kapalı orada da zaten bir imar çalışmamız yok. Yani bina çalışması veya bir oturma alanımız söz konusu değildi. Onun haricinde bodrum şartı var. Bilimsel ve günümüzün tekniğine uygun bir şekilde sağlam bina yapmak kaydıyla imara tekrardan açılmış vaziyette."