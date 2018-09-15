Golcü Pepe!

Beşiktaş'ı 52. dakikada 1-0 öne geçiren golü atan Pepe, bu sezon hücumdaki etkili oyununu sürdürdü.

Süper Lig'de daha önce Akhisarspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında birer gol kaydeden Pepe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan karşılaşmasında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da gol sevinci yaşayan Portekizli oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 5. golüne ulaştı. Kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Pepe, bu 5 golü de Vodafone Park'ta kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, Dolmabahçe'de takımının yaptığı son 4 maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan, Portekiz'in Hırvatistan ile yaptığı maçta ülkesinin milli takım formasını 100. kez giyen Pepe, bu karşılaşmada da gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sahanın iyilerinden olan Pepe lehine tezahüratta bulundu.

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