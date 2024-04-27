Gölcük'te ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ahırda yangın çıktı. Ahır kullanılamaz hale gelirken yangında 5 büyükbaş öldü
Yangın, saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.