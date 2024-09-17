Gölcük'te tiyatro kursları başladı

Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi Tiyatro Kursu yeni dönem için kayıtlarına başladı.

Kayıt işlemleri, 4 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Kursa başvuran adaylar için yetenek sınavı düzenlenecek.

8-14 ve 15-25 yaş gurupları için düzenlenecek kursa kayıt olmak isteyen adaylar müracaatlarını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bulunan Gölcük Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden yapabilecek.

*Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.