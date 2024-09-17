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        Gölcük Belediyesi'nin tiyatro kursunda kayıtlar başladı

        Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi'nin tiyatro kursunda yeni dönem kayıtları başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:11
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        Gölcük'te tiyatro kursları başladı
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        Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi Tiyatro Kursu yeni dönem için kayıtlarına başladı.

        Kayıt işlemleri, 4 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Kursa başvuran adaylar için yetenek sınavı düzenlenecek.

        8-14 ve 15-25 yaş gurupları için düzenlenecek kursa kayıt olmak isteyen adaylar müracaatlarını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bulunan Gölcük Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden yapabilecek.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #gölcük belediyesi tiyatro kursu
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