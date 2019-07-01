Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

AA

Isparta’nın Gelendost ilçesinde serinlemek için girdiği gölde kaybolan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı

AK Parti

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Höyükönü (Ada) mevkiinde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51),açıkta serinlemek suya atladı. Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olayın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile arama ve kurtarmada görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalar, bugün sabahın erken saatinde yeniden başlatıldı.

Antalya Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Satılmış’ın cansız bedeninin, göle atladığı yerden yaklaşık 200 - 300 metre kadar ileride ve kıyıdan ise 500 - 600 metre ileride yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEMEskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Hadi ipucu 1 Temmuz: 2019 NBA şampiyonu hangi takım olmuştur? Hadi ipucu 20.30
GÜNDEM1 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Minik Elif öldü, anne- babası ağır yaralandı
GÜNDEMFeci kaza! Anne baba ağır yaralı, 7 aylık bebekleri ise. ...
Son dakika! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEMOrgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEMKavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü
Tarsus’ta 1 kişi tüfeğini temizlerken canından oldu
GÜNDEMTüfeğini temizlerken canından oldu
Kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştı
GÜNDEMKadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştı
Son dakika... 'Balyoz darbe planı davası' hakimi Diken'e FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezası
GÜNDEM'Balyoz' hakimine 13 yıl 4 ay hapis
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı
GÜNDEMCHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı
SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğuna Metrobüs ayarı: Metrobüs kış tarifesine çevrildi
GÜNDEMİBB'den trafik yoğunluğu önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X