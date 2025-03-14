Golfçü Tiger Woods ile Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump aşk yaşamaya başladı

2008'de saniyede 148 dolar kazanan, 110 milyon dolarlık servetiyle 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' ünvanını alan, sonraki yıllarda gelirini daha da artırarak üst üste bu ünvanı koruyan golfçü Tiger Woods, Donald Trump Jr.'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı.

Her ikisi de ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki Tiger Woods ile 47 yaşındaki Vanessa Trump'ın Şükran Günü'nden beri birlikte oldukları öğrenildi. Güney Florida bölgesi Palm Beach'te birbirlerine 20 dakika mesafedeki evlerde yaşayan ikili, geçen ay bir golf turnuvasında birlikte görüldü.

Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump'ın, Donald Trump Jr. ile evliliğinden olan 17 yaşındaki kızı Kai ile Woods'un 16 yaşındaki oğlu Charlie ve 17 yaşındaki oğlu Sam, yıllık 38 bin 595 dolarlık Benjamin Okulu'na gidiyor.

2018'deki boşanmalarına kadar 12 yıl evli kalan Vanessa Trump ile Donald Trump Jr. çiftinin beş çocuğu var. Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca yanında görülen torunu Kai, Vanessa ve Donald Trump Jr. ikilisinin çocuklarından en büyüğü.

REKLAM

Daily Mail'in Tiger Woods ile Vanessa Trump ikilisine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Vanessa ve Donald Jr.'ın beş çocuğu da dahil olmak üzere Trump ailesinin diğer üyeleri, onların birlikteliğinden haberdar. Çift birlikte yaşamıyor, ancak haftada birkaç gün görüşüyor.

Vanessa Trump, 15 Mart 2018'de Donald Trump Jr.'a anlaşmalı boşanma davası açtı. Vanessa'nın resmen boşanmasından bu yana adı biriyle anılmadı. Donald Jr. ise babasının yakın danışmanı olarak kaldı.

Vanessa Trump'ın kızı Kai Trump ile Tiger Woods'un oğlu Charlie Woods, profesyonel olmayı hedefleyen birer golfçü. Bu da iki ailenin çocuklarının birbirine yakınlaşmasını kolaylaştırdı.

Donald Trump ve golf tutkunu torunu Kai

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Woods ile golf oynamak için buluştu. Golf efsanesi Woods, 20 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ulusal Siyahi Tarihi Ayı dolayısıyla düzenlenen bir resepsiyonda Donald Trump tarafından madalyayla onurlandırıldı.

Trump, Tiger Woods'a Beyaz Saray'da madalya taktı