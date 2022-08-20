Gomis: "Özbek'e armağan ediyorum"

Ümraniyespor maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in sözleri:

"Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine...

Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum.

Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim. Şimdi Trabzonspor maçı önemli, ona hazırlanmalıyız."