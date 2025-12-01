Habertürk
        Gonca Vuslateri: Biraz dayak yedim

        Gonca Vuslateri: Biraz dayak yedim

        Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan oyuncu Gonca Vuslateri, yönetmen Hilal Saral'ın ilk başta bu değişime sıcak bakmadığını söyledi; "Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 09:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:23
        "Biraz dayak yedim"
        Gonca Vuslateri, Hilal Saral ile katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Gecede 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Vuslateri, sarı saç tercihine Saral'ın ilk başta sıcak bakmadığını esprili bir dille anlatarak; "Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor. Oyuncu olarak deneme için ne gerekiyorsa tamam" dedi.

        Gonca Vuslateri ve Hilal Saral
        Gonca Vuslateri ve Hilal Saral

        Hilal Saral ise oyuncusunun doğal görünümünü çok sevdiğini belirterek; "Gonca'nın özel bir teni var. Koyu saçla göz rengi çok uyumlu, İtalyan kadınları gibi... Monica Bellucci gibi bir havası var. Sarı saç bana kozmetik gibi geliyor, doğallıktan uzaklaştırıyor ama sonradan izin verdim" diye konuştu.

        Kızı Asya'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının büyük ilgi görmesiyle ilgili de konuşan Gonca Vuslateri, anneliğin kendisine yaşattığı heyecanı; "Asya, şimdi konuşmaya başladı. Sabah 8 gibi uyanıyor, gözümü açtığımda yüzü karşımda oluyor. 'Nasıl tırmandın da geldin?' diye bakıyorum. Eline bir elma alıp evin içinde dolaşmalar... Çok tatlı bir dönem, güzel gidiyor" sözleriyle ifade etti.

