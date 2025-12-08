Habertürk
        Gonca Vuslateri'nin 5 bin liralık kiraz şaşkınlığı - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri'nin 5 bin liralık kiraz şaşkınlığı

        Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatını duyunca yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Vuslateri; "5 bin lira verdim, çekirdeğini bile atamam" dedi

        Giriş: 08.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:01
        Kirazın fiyatı şaşırttı
        Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatı karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Oyuncu, kirazın fiyatının yüksekliğini paylaştığı esprili bir videoyla anlattı.

        "ÇEKİRDEĞİNİ BİLE ATAMAM"

        Gonca Vuslateri, şunları söyledi: Eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz manav bir ağabeyimizle sohbet ettik, dedi ki; "Acayip bir kiraz var." Biz de, "Tamam, kiraz da ver" dedik. Kirazı tattık, beğendik de. Alalım bunu dedik. Levent, arabaya gitti, ben ödemeyi yapıyorum... 5 bin lira kiraz! "Sen mi büyüksün ben mi" diye aldım! Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam, artık bu ekilmez de... Buna cenaze lâzım! Her yediğin kirazın çekirdeği için yas tutmamız lâzım!

        Gonca Vuslateri, 2024'te Levent Yaşar ile evlenmiş ve Asya adında bir kızı dünyaya gelmişti.

