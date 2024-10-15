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        Gönen'de katı atık aktarma istasyonu hizmete girdi

        Gönen Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Katı Atık Aktarma İstasyonu, ilk dökümünü gerçekleştirerek hizmete girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:36
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        Gönen'de katı atık istasyonu açıldı
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        Gönen Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete girdi.

        Tesisin açılış töreninde Gönen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemil Aygün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Volkan Karateke ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz önemli açıklamalarda bulundu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Volkan Karateke, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir atık yönetimi sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projeyle hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli faydalar elde edeceğiz" dedi.

        Gönen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemil Aygün ise, "Her gün yaklaşık 80 ton katı atık Bandırma'ya taşınıyordu. Yeni istasyonumuz sayesinde zaman ve enerji kaybını önleyerek ilçemize daha fazla hizmet sunacağız" diyerek projenin Gönen'e sağlayacağı faydalara dikkat çekti.

        Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da konuşmasında projenin Gönen için önemini vurguladı: "Bandırma'ya her gün 5 TIR dolusu katı atığı taşımak hem maliyet hem de zaman kaybına neden oluyordu. Yeni aktarma istasyonumuzla bu süreç artık geride kaldı. Gönen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir atık yönetim modeliyle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek. Tasarruf edeceğimiz kaynakları halkımıza daha iyi hizmet sunmak için kullanacağız. Bu projede emeği geçen herkese ve özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ederim."

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