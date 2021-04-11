Sen Çal Kapımı neden yok?

Gönül Dağı 23. son bölümünde; Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, öte tarafta Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Gönül Dağı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 23. son bölüm

GÖNÜL DAĞI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?



Heyecanla isteme gecesi yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? Aynı şekilde isteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan gizemli misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok bir gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?

Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?