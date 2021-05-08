"Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim"

Gönül Dağı 27. son bölümünde; Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek’i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Gönül Dağı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 27. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman’ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner’in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?

Sefer ve Zahide’nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen’in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?