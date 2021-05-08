Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gönül Dağı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 27. son bölüm

Gönül Dağı 27. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Araba İcadı Yarışması’nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Gönül Dağı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 27. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 27. son bölüm

Gönül Dağı 27. son bölümünde; Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek’i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Gönül Dağı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 27. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman’ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner’in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?
Sefer ve Zahide’nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen’in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayında!
TELEVİZYON"Abimin emaneti..."
NBC TV nasıl izlenir? Elon Musk NBC TV'de Saturday Night Live'ı sunuyor!
TELEVİZYONElon Musk NBC TV'de SLN'ı sunuyor!
İbo Show bu akşam var mı? İbo Show bu akşamki konukları kimler? 8 Mayıs 2021 Star yayın akışı
TELEVİZYONİbo Show bu akşam var mı?
İftarlık Gazoz oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi konusu ne?
TELEVİZYONİftarlık Gazoz filmi konusu ve oyuncuları
Savaşçı oyuncuları kimler? 2021 Yeni sezon Savaşçı oyuncuları isimleri ne? İşte Savaşçı oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSavaşçı oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları gerçek isimleri ne ve yaşları kaç? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ne?
TELEVİZYONGörevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu ve ...
Gönül Dağı oyuncuları tam kadro! Gönül Dağı oyuncuları isimleri ne? Gönül Dağı dizisi konusu
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim oyuncuları kimdir? Kardeşlerim oyuncuları yaşları kaç, gerçek isimleri ne? Kardeşlerim oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım
TELEVİZYONSHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım