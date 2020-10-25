TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı 2. bölüm dün gece yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Gönül Dağı 2. bölümde neler oldu? Yıllar sonra karşılaşan Taner ve Dilek'in hikayesi Gönül Dağı 3. bölümde neler olacak? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı..

GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) October 24, 2020

GÖNÜL DAĞI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Onun gönlünü kazanabilmek için beş haftası olduğunu bilen Taner, bu sefer onun gidişine izin vermemeye kararlıdır. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği birtakım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir. Taner için çocukluk aşkına kavuşma umudu gitgide sönerken Gönül Dağı imdadına yetişecektir. Taner, Dilek’le beraber Gönül Dağı’nın esrarengiz tarafına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir…



Öte tarafta Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir dalgaya dönüşmüştür. Öyle ki Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlamıştır. İki aile arasındaki tansiyon artınca devreye Ciritçi Abdullah girecektir. Muammer ve Hüseyin sonunda barışabilecek midir?



Ramazan aşkından ölüp bittiği Asuman’ın gönlünü kazanmanın yolunu bulmuştur. İnce ince işlediği planı uygulamaya koyduğunda ise hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktır.