Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gönül Dağı nerede, hangi şehirde çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yapılan semtler

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Sorusu izleyiciler tarafından merakediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm bu akşam seyirciyle buluşacak. Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor?

Gönül Dağı nerede, hangi şehirde çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yapılan semtler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Tatlıses ne zaman, kim tarafından vuruldu? İbrahim Tatlıses kaç yaşında?
TELEVİZYONİbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?
İbo Show konukları kimler? Bu akşamki İbo Show konukları isimleri
TELEVİZYONBu hafta İbo Show konukları kimler?
Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 571. son bölüm
TELEVİZYONArka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani'nin hastalığı neydi? Engin Nurşani yaşı kaçtı?
TELEVİZYONEngin Nurşani kimdir?
Hercai 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 53. son bölüm
TELEVİZYONHercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TV Yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 26 Aralık 2020
Ramo 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 26. bölüm full izle tek parça
TELEVİZYONRamo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo'nun final sahnesi nefes kesti! - Magazin haberleri
TELEVİZYONRamo'nun final sahnesi nefes kesti!
Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 17. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda fragmanı yayınlandı mı?
Kuzey ile Yıldız yeni yuvalarına kavuşabilecek mi?
TELEVİZYONYeni yuvalarına kavuşabilecekler mi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X