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Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için iftar öncesi yola düşüyor

Kayseri'de gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Sofradan Kalbe Projesi" kapsamında bir işletmeye hazırlatılan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için iftar öncesi yola düşüyor
AA

Kovid-19 sürecinde yaşanan ekonomik durgunluktan etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için 2021'de bakanlık öncülüğünde hayata geçirilen ve 2 yılda 34 ilde uygulanan proje ile 61 iş yeri desteklendi.

Toplam 975 gönüllü aracılığıyla 5 bin 387 aileye 49 bin 91 porsiyon yemek ulaştırılan projeye, bu yıl ramazanda da devam ediliyor.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Kayseri İl Temsilciliği bünyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, ramazanla beraber ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Bir lokantada hazırlanıp paketlenen yemekleri alan gönüllüler, ihtiyaç sahibi 6 ailenin kapısını tek tek çalarak, iftar öncesi bunları teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"BİZ ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Gönüllülerden Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gizem Nisa Bozoğlu, AA muhabirine, derneğin il temsilciliğinde sosyal medya editörlüğü yaptığını ve "Sofradan Kalbe Projesi"nin de il koordinatörü olduğunu söyledi.

Bozoğlu, yemekleri gruplar halinde 50 civarında gönüllü ile toplu ulaşım araçlarını kullanarak, aralarında engelli ve yaşlıların da bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

Bakanlık desteğiyle başlatılan projeyi her sene aynı heyecan ve mutlulukla beklediklerini dile getiren Bozoğlu, "Öncesinde birkaç işletmeyle görüştük. Bize en uygun fiyatı veren işletmemizden günlük 10 porsiyon yemek alıyoruz. Muhtarlıklardan aldığımız adreslerdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize bu yemekleri ulaştırıyoruz. Bir nevi mikro ölçekli işletmelerle ihtiyaç sahibi aileler arasında gönüllülerimizle birlikte köprü kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yemek ulaştırdıkları aileler arasında Iraklı Türkmen ile Sudanlı da bulunduğunu anlatan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Sudanlı ailemizin 6 çocuğu var. Biz ihtiyaç sahibi olmalarını gözeterek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Dört ailemiz Türk vatandaşı. Genellikle onlar da yaşlı, engelli ve sıcak yemeğe erişimi kısıtlı olan bireyler. Bu ailelere götürdüğümüzde yüzlerindeki tebessüm bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız dua bizim için çok önemli. Duayı aldığımız zaman, o insanların yüzündeki tebessümü gördüğümüz zaman hem tüm yorgunluğumuz gidiyor hem de güzel bir şey yaptığımızı hissediyoruz. Bu, insanların gerçekten kalbinin iyi olduğunu gösteren bir proje. Biz çok mutlu oluyoruz."

"AMACIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK"

Gönüllülerden Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Nurhan Ölmez ise projeyi görünce hemen dahil olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla toplu ulaşım araçlarını kullanarak yemekleri dağıtmalarına rağmen hiçbir yorgunluk hissetmediklerini vurgulayan Ölmez, insanların gözündeki ışıltı ve mutluluğun kendileri için paha biçilemez olduğunu belirtti.

Ailelerin kendilerine dua ettiğini ve hediye aldıkları çocukların da yollarını beklediğini anlatan Ölmez, ramazan boyunca bu hizmeti sunacaklarını dile getirdi.

İhtiyaç sahipleri için yemek hazırlayan işletme sahibi 33 yaşındaki Ömer Pugar da yemekleri normal fiyatının çok altında sattığını bildirerek, "Normalde bu yemeğin bize maliyeti 105 lira. Hem bize destek hem de onlara fayda olsun diye 60 liraya yapıyoruz. Sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Amacımız ihtiyaç sahiplerine destek olmak." dedi.

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