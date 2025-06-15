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        Haberler Bilgi Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle! Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü tarihçesi

        Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle! Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google Babalar Günü'nü unutmadı. Google, özel günleri tasarladığı Doodle ile ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bu özel günde babaları da unutmayan Google, Babalar Günü'ne özel oluşturduğu Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, "Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?" İşte Babalar Günü tarihçesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 01:52 Güncelleme: 15.06.2025 - 01:52
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        Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle... Google, Babalar Günü'ne özel Doodle hazırladı. Gece 00.00'den ana sayfasına taşıyan Google, oluşturduğu Doodle ile Babalar Günü'nü kullanıcılarına hatırlattı. Peki, "Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü'ne ilişkin tüm merak edilenler...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü bu yıl 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

        Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

        1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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