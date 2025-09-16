Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle! İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi
En popüler arama motorları arasında yer alan Google, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni doodle olarak ana sayfasına taşıdı. Devler Ligi heyecanı ilk hafta maçları ile başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu ilk haftasında, 16 Eylül Salı günü 6 maç oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi ilk hafta maç takvimi...
Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel Doodle... Google, özel günleri tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16 Eylül Salı başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?" İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü...
GOOGLE'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DOODLE OLARAK ANA SAYFASINA TAŞIDI!
Google, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni doodle olarak ana sayfasına taşıdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu ilk hafta maçları ile 16 Eylül Salı günü başlıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
16 EYLÜL SALI
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 ÇARŞAMBA
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat