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Google Earth'ten flamingo gözlemi

Türkiye'de Gediz Deltası'ndaki flamingo sürüleri, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntülerine yansıdı. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Google Earth'ten yaptığı flamingo gözleminin, alanın korunması için sürekli takip açısından önemli olduğunu söyledi

Google Earth'ten flamingo gözlemi
DHA

Türkiye'de flamingoların üreme ve yaşam alanı açısından büyük önem taşıyan İzmir-Gediz Deltası'ndaki flamingolar, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntüleriyle fotoğraflandı.

DHA'nın haberine göre flamingo sürülerinin görüntüsünü Google Earth'ten sağlayan kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, "Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktalarından biri Türkiye. Türkiye'de de en çok Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üreme gösteriyorlar. Bu alanlarda yıl boyu göç etmeyen, konaklayan flamingolar da var. Göçle birlikte Afrika'da kışı geçirenler, Tuz Gölü ve Gediz Deltası'na gelerek burada üreme gerçekleştirip, yavrularını büyütüyor" dedi.

'BÜYÜK TOPLULUKLARI BİLE GÖRMEK MÜMKÜN'

Koloni halinde üreme ve göç davranışları sergilediği için flamingoların büyük sürüler oluşturduklarını anlatan Coşkun, "Bu büyük toplulukları uydudan bile görmek mümkün olabilmekte. Google Earth üzerinden de Gediz Deltası'ndaki flamingo sürüleri gözlemlenebilmekte. Örneğin Tuz Gölü'nde geçen yıllarda kuraklığa bağlı ciddi düzeyde flamingo ölümüyle karşılaşmıştık. Bunların takibini uydu üzerinden bile yapmak artık günümüzde mümkün. Bu tür yeni, kuraklığa bağlı yaşanabilecek sorunlar veya ölümlerin önüne geçmek için Google Earth üzerinden uydu takibi ve direkt arazide takiplerinin yapılması gerekli" diye konuştu.

DÜNYADA FLAMİNGO SAYISI 790 BİN

Dünyadaki flamingo sayısının 790 bin olduğunu, bunların önemli kısmının da Türkiye'de üreme yaptığını kaydeden Coşkun, "Bu türler biraz daha asitli, alkali sularda yaşamlarını sürdürmekte ve buralarda üreme gerçekleştiriyor. Ülkemizde de Gediz Deltası, Konya Kulu, Tuz Gölü, Burdur Yarışlı Gölü gibi alanlarda çok sayıda flamingoyu görmekteyiz. Gediz Deltası, yaban hayatı açısından oldukça verimli. Şehir hayatı içerisinde kalmış olmasına, giderek alanı daralmış olmasına rağmen hala birçok kuş türünü barındırıyor. Gediz Deltası'nda flamingoların üremeleri için üreme adaları yapıldı. Burada 15 bine yakın flamingo kuluçkaya yatıp üreme gerçekleştiriyor. Yılda 10 bine yakın yavru çıkıyor" dedi.

DRON ÇEKİMİ STRESE SOKUYOR

Birçok kişi veya bazı gözlemcilerin kullandıkları dronları kuşlara yakın uçurmaları nedeniyle flamingoların aşırı stres yaşadığını da dile getiren Coşkun, "Şu an çok fazla dron sahibi var ve bilinçsiz şekilde flamingoların üzerine sürülebiliyor. Özellikle üreme adasının çok yakınında uçurabiliyorlar. Bu da hayvanlarda büyük stres yaratıyor. Yaban hayatındaki canlılara direkt zarar vermek onları öldürmek değil sadece, onları sürekli strese maruz bırakmamız da büyük sıkıntılara yol açıyor. Onun için bu tür uydu görüntülerinden yararlanmak çalışmaları kolaylaştıracak, dron kullanmanın yerine alternatif de olabilir" diye konuştu.

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