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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google maps, araçları merdivenlere yönlendirdi - Teknoloji Haberleri

        Google maps, araçları merdivenlere yönlendirdi

        İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da araçların merdiven basamaklarında mahsur kalmasından uydu navigasyon hataları sorumlu tutuldu. Google Maps kullanıcıları, navigasyon tarifini takip ederek yanlış yola girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:08
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        Google araçları merdivenlere götürdü
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        Son dönemde navigasyon sistemlerinin kapalı yolları geç güncellemesi, ya da yeni açılan yolları sonradan haritalarına eklemesi gibi sorunlarla karşılaşılıyordu. Ancak bu kez bambaşka bir navigasyon hatası İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşandı.

        The Telegraph'ın haberine göre, Google Maps'in navigasyonu şehrin merkezinde bir yolun ara sokağı olarak gözüken merdivenli bir sokağa araçları yönlendirdi. Araçlar merdiven basamaklarından aşağı giderek sıkıştılar.

        GEÇİCİ BARİKAT YAPILACAK

        Teknoloji devinin yazılımının güncellenmiş yol düzenini yansıtamaması ve araçların Edinburgh'un merkezinde mahsur kalması sebebiyle ve olayın sıkça tekrarlanmasından sonra, Edinburgh Belediyesi sorun düzelene kadar geçici olarak sokağın girişine bariyer koymayı planladığı açıklandı. Edinburgh Belediyesi'nin bu hafta yeni geçici barikat üzerinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

        SORUN ÇÖZÜLDÜ DENDİ, YENİDEN YAŞANDI

        Konsey, haritalama sistemlerinin değiştirilmesi için Apple ve Google'a yazdığını açıkladı. Ancak Google'ın sorunun çözüldüğü konusunda ısrar etmesine rağmen, aksilikler devam etti.

        Bisiklet şeridini ve kaldırımı geçtikten sonra basamaklarda mahsur kalan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşılmıştı.

        ABD'DE ÖLÜME SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

        Bundan yaklaşık 5 ay önce benzer bir şekilde navigasyon uygulaması sebebiyle kapalı yola giren bir kullanıcının kullanılmayan köprüden aracıyla uçarak hayatını kaybetmesi sonrası teknoloji devlerinin uygulamalarının ne kadar güvenilir olduğu sorgulanır olmuştu.

        *Görseller The Telegraph tarafından paylaşılmıştır

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