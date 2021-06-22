Google sürekli olarak duruyor hatası nedir? Sorusu Android cihaz kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Dünya genelinde yaşanan durma olayının ardından Google'dan açıklama geldi.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NEDİR?

Google, sabah saatlerinde yaşanan bu hatadan ötürü resmi Twitter hesabında açıklama yaptı. Böyle bir hatadan ötürü özür dilenirken hataya dair sıkıntıyı çözmeye çalıştıklarını açıkladı. Kullanıcılar tarafından yaşanan bu sıkıntıdan ötürü ilerleyen saatlerde uygulamaya dair yeni bir güncelleme bekleniliyor.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android cihazlarda “ayarlar” bölümüne girerek uygulamalar butonuna basılması gerekiyor. Uygulamalar bölümünde “Google”a tıklanır. Google bölümüne girildikten sonra “güncellemeleri kaldır” butonuna basılarak her beş saniyede bir çıkan hata bir daha gözükmüyor.