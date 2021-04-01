HABERTURK.COM

ABD'li teknoloji devleri Google ve Amazon ofise dönüş takvimini açıkladı. Şu anda koronavirüs salgını sebebiyle firma çalışanlarının önemli bir bölümü evden/uzaktan çalışıyor.

Amazon'dan yapılan açıklamada şirketin ofis merkezli bir kültürü temel almayı planladığı ifade edildi. Uzaktan çalışmanın sonbahar itibarıyla terkedilmeye başlanacağı belirtildi. Amazon ofiste çalışmanın kendilerine verimli bir şekilde işbirliği ve öğrenme imkanı sağladığını belirtse de bazı Amazon çalışanları sosyal medyada uzaktan çalışmaya izin veren bir şirkette iş arayacaklarını söyledi. Amazon hiçbir zaman ofislerini tamamen kapattı. Kurumsal çalışanlarının yüzde 10'u ofise gitmeye devam etti.

HAFTADA 3 GÜN ZORUNLU OLACAK

Google ise çalışanlarının nisandan itibaren ofise dönmeye başlayacağını duyurdu. Buna göre Google çalışanlarının bir kısmı nisanda ofisten çalışmaya başlayacak, eylül ayında ise tüm çalışanların haftada en az 3 gün ofisten çalışması zorunlu olacak.

Amazon'un dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyon çalışanı bulunuyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in çalışan sayısı ise 135 bin civarında.