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        Haberler Bilgi Gündem Google yarım Ay'ın yükselişini doodle yaptı! Yarım Ay nedir, Ay'ın evreleri nelerdir, Google yarım Ay doodle nasıl oynanır?

        Google yarım Ay'ın yükselişini doodle yaptı!

        Özel günleri bir doodle tasarlayarak kutlayan Google bu kez yarım Ay'ın yükselişi temalı bir doodle tasarladı. Doodle sayesinde kullanıcıları Ay'ın evreleri hakkında bilgilendiren Google aynı zamanda bunu bir kart oyunu haline getirdi. İşte, Google'ın 'yarım Ay'ın yükselişi' isimli doodle'ı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:25
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        Google, yarım Ay'ın yükselişi için bir doodle yaptı. Doodle'ın üzerine tıklandığında Ay'ın evrelerini içeren bir kart oyunu açılıyor. Bu sayede kullanıcılar Ay'ın evreleri hakkında eğlenceli bir eğitim alıyor. İşte, Google'dan, 'yarım Ay'ın yükselişi' doodle...

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        GOOGLE'DAN 'YARIM AY'IN YÜKSELİŞİ' DOODLE!

        Google, bugün için 'yarım Ay'ın yükselişi' isimli bir doodle yayınlandı. Doodle aynı zamanda Ay'ın evrelerini içeren bir kart oyunu. Üzerine tıklandığında kullanıcılar Ay evrelerine göre kart dizilimi yapıyor.

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        Kart dizilimini doğru yarak, Ay'ın evrelerini başarıyla tamamlayan kullanıcılar finalde Ay'a ulaşıyor.

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        AY'IN EVRELERİ

        Yeni ay

        Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

        Hilal

        Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

        İlk dördün

        Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

        Şişkin ay

        İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

        Dolunay

        Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.

        Son dördün

        Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.

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