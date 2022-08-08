Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu 0:00 / 0:00

AA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 1893'te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen antik kentte, 1900'de 3 aylık kazı yapıldı.

AA'nın haberine göre Körte kardeşler, antik kentin Frig'in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir bilgiye ulaşılamadı.

Uzun bir aranın ardından 1950'de yeniden başlatılan kazı çalışmaları günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve denetimiyle Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nden Prof. Dr. C. Brian Rose'un kazı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Bu yıl antik kentin dış şehir olarak adlandırılan bölgesinde Frigce bir taş yazıt bulundu. Helenistik Dönem'de I. Antiokhos'un (MÖ 281-261) hüküm sürdüğü yıllara tarihlendirilen yazıt, Gordion isminin geçtiği ilk ve tek yazıt olma özelliğini taşıyor.

Bir tümülüs mezarla bağlantılı olduğu düşünülen yazıt, aynı zamanda Gordion'da bulunmuş en uzun yazıt olmasıyla dikkati çekiyor.

MÖ 540-333 tarihleri arasında Pers İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan antik kentte ulaşılan bu yazıtta Persli bir erkek ismi de yer alıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı arkeolog Umut Alagöz ile filolog Rostyslav Oreshko, yazıt üzerindeki detaylı çalışmayı yayımlamak üzere hazırlıyor.