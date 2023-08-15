Gordion UNESCO'ya girmek için gün sayıyor

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"Sadece mirasa topraklarınızda sahip olmak bir şey ifade etmiyor, onu ortaya çıkarmak, onu yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor olmak asıl iddia sahibi olmaktır. Bir medeniyetin sahibi olmak, medeniyeti inşa etmek ve gelecek nesillere onu aktarmak demektir. Biz Türkler zaten büyük medeniyetlerin mirasçılarıyız."