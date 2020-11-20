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Avustralya'nın New South Wales kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaralı kuşa yardım eden gorilin görüntüleri viral oldu.

Görüntülere göre kuşun uçamadığını gören goril, önce kuşa yaklaştı, ardından kuşun kanatlarına hafifçe dokunup minik canlının durumunu kontrol etti.

Kuşun yanına uzanan goril, parmaklarıyla kuşun uçması için çaba harcadı.

Ancak, goril kuşa bir dakika kadar yardım ettikten kafesinin diğer tarafına döndü.

Görüntüleri kaydeden kişi "Hiç zarar vermeden kuşun yanından uzaklaştı. Goril gibi büyük bir canlının bu kadar nazik davranması inanılmazdı" dedi.

Kuşun son durumu bilinmezken görüntüler kısa sürede interneti etkisine aldı.