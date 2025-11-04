Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gorillaz İstanbul'da iki gece sahnede olacak

        Gorillaz İstanbul'da iki gece sahnede olacak

        Brit ve Grammy ödüllü efsanevi grup Gorillaz'ın 16 Temmuz 2026'da İstanbul Bonus Parkorman'da vereceğin konserin biletleri 6 saatte tükendi. İlk kez Türkiye'ye gelecek olan grup yoğun istek üzerine 14 Temmuz'a bir konser daha ekledi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gorillaz İstanbul'da iki gece sahnede olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brit ve Grammy ödüllü, efsanevi İngiliz grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026’da Pozitif Vibrations kapsamında Türkiye’de ilk kez sahne alıyor! Pozitif Müzik ve Charm Music iş birliğiyle düzenlenecek ve 16 Temmuz biletleri çıktıktan sonra 6 saat içinde tükenen Gorillaz, yoğun istek üzerine 14 Temmuz’da da Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

        Müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan Gorillaz, çığır açan yapısıyla müzik dünyasında bambaşka bir dönemin kapılarını araladı. 1998’de müzisyen Damon Albarn ve sanatçı Jamie Hewlett tarafından yaratılan Gorillaz; vokalist 2D, bas gitarist Murdoc Niccals, davulcu Russel Hobbs ve gitarist Noodle’dan oluşuyor. Gerçekle sanalın iç içe geçtiği dünyasında, hem görsel hem müzikal açıdan benzersiz bir deneyim sunan grup, global sahnede kültürel bir fenomene dönüştü.

        “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood” ve “On Melancholy Hill” gibi unutulmaz hitleriyle milyonların kalbini kazanan Gorillaz, İstanbul’da gerçekleşecek Pozitif Vibrations konserinde aynı zamanda 2026’da yayımlanacak yeni albümü “The Mountain”dan da şarkılar seslendirecek. Albümde IDLES, Johnny Marr, Tonny Allen, Jalen Ngonda ve Anoushka Shankar gibi önemli isimlerle iş birlikleri yer alıyor.

        Gorillaz'ın, 14 Temmuz 2026 Bonus Parkorman konserinin biletleri 5 Kasım'da Biletix, Biletinial ve Passo’da satışa çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gorillaz
        #Bonus Parkorman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"