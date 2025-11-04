Gorillaz İstanbul'da iki gece sahnede olacak

Brit ve Grammy ödüllü, efsanevi İngiliz grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026’da Pozitif Vibrations kapsamında Türkiye’de ilk kez sahne alıyor! Pozitif Müzik ve Charm Music iş birliğiyle düzenlenecek ve 16 Temmuz biletleri çıktıktan sonra 6 saat içinde tükenen Gorillaz, yoğun istek üzerine 14 Temmuz’da da Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

Müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan Gorillaz, çığır açan yapısıyla müzik dünyasında bambaşka bir dönemin kapılarını araladı. 1998’de müzisyen Damon Albarn ve sanatçı Jamie Hewlett tarafından yaratılan Gorillaz; vokalist 2D, bas gitarist Murdoc Niccals, davulcu Russel Hobbs ve gitarist Noodle’dan oluşuyor. Gerçekle sanalın iç içe geçtiği dünyasında, hem görsel hem müzikal açıdan benzersiz bir deneyim sunan grup, global sahnede kültürel bir fenomene dönüştü.

“Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood” ve “On Melancholy Hill” gibi unutulmaz hitleriyle milyonların kalbini kazanan Gorillaz, İstanbul’da gerçekleşecek Pozitif Vibrations konserinde aynı zamanda 2026’da yayımlanacak yeni albümü “The Mountain”dan da şarkılar seslendirecek. Albümde IDLES, Johnny Marr, Tonny Allen, Jalen Ngonda ve Anoushka Shankar gibi önemli isimlerle iş birlikleri yer alıyor.