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Görme engelli çocuklar için Braille baskılı "Cin Ali" geliyor

AA

Başta çocuklar olmak üzere, yediden yetmişe herkesin gönlünde yer edinen, okuma yazmayı nesillere sevdiren kitap serisi Cin Ali, kendi adını taşıyan vakıf öncülüğünde ilk kez Braille alfabesiyle basılıp okullardaki görme engelli öğrencilere de ulaşacak

Cin Ali artık Braille baskılı olucak

AA'nın haberine göre, Ankara'nın dezavantajlı bölgelerinde ilkokul öğretmenliği yapan, geliştirdiği oyunlu okuma teknikleri ile Türk halkının okuma yazmayı kolay bir şekilde öğrenmesini sağlayan Rasim Kaygusuz'un ilk kez 1968'de çıkardığı kitap serisinin baş kahramanı olan Cin Ali, 51 yıldır çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre Rasim öğretmenin ailesi tarafından 2016'da "Cin Ali hepimizin" denilerek kurulan Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, bu çizgi kahramanı tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkati çekiyor.

Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, Rasim Kaygusuz'un kızı Nevin Kaygusuz Apaydın, öğretmen babası ve Cin Ali karakterini kuşaktan kuşağa aktarmak, çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri anlattı.

EĞİTİME HİZMET ETMEYİ AMAÇLIYORUZ

Cin Ali'nin öğrencilerin eğitimine sağladığı katkılara dikkati çeken Apaydın, Cin Ali kitaplarının Rasim Kaygusuz'un daha önce tasarlayıp hazırladığı Çözümlü Alfabe, Oyunla Okuma Öğretimi, Resimli ve Hareketli Fişler, Çarpma ve Sayma Öğretimi gibi çalışmalarını tamamlayan çok başarılı bir seri haline geldiğini aktardı.

Vakfın eğitim anlamında yüklendiği misyonlara işaret eden Nevin Kaygusuz Apaydın, "Vakıf olarak eğitime faydalı olacak çalışmalar yapmayı, çağdaş yeni yöntemler, yeni sistemler geliştikçe bunları takip ederek tanıtmayı yani eğitime hizmet etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

CİN ALİ MÜZESİ İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Cin Ali ve Rasim Kaygusuz'u merak edenler için vakıf binasında bir müze kurmaya karar verdiklerini söyleyen Apaydın, şöyle devam etti:

"Cin Ali Müzesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Bizim görünen yüzümüz bu müze olacak. Sergi alanlarımız bitmek üzere ama resmi açılışını ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Müzemiz, bilinen müzelerden biraz farklı olacak. 'Şu kadar eserimiz var, bunu sergiledik.' gibi değil çünkü Cin Ali daha çok bir kavram üzerinden gelişen bir şey. Müzede hem Cin Ali hem ailemizin hayatından izler hem de eğitimle ilgili parçalar var. Cin Ali Müzesi denildiğinde herkesin kafasında farklı bir şey canlanıyor, bunu sorduğumuzda çok değişik öneriler aldık. Biz de alışılagelmiş müzelerden biraz farklı olması için çalışıyoruz. Her yaştan çocuklara hitap edecek bir müze."

CİN ALİ ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMA YAPTIK

Cin Ali serisinin 50 yıl sonra bile insanların yüzünü gülümsettiğine vurgu yapan Apaydın, vakıf olarak kitapları yeniden bastıklarını anımsattı. Kitapların isteyen okullara ve öğretmenlere gönderildiğini dile getiren Apaydın, bazı okullarda da Cin Ali'yle ilgili tiyatro, hikaye yazma gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi.

Apaydın, bu çerçevede bir de yarışma düzenlediklerine işaret ederek "Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması'nı yaptık. Mart ayında sonuçlandı, ödül törenini ekim ayında yapacağız. Cin Ali okuma yazma için çok önemli ama başka alanlarda da nasıl kullanabiliriz diye düşünerek yarışmayı organize ettik. Çocuklara müziği sevdirmek, öğretmek için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde elimizde bir şarkı havuzumuz olsun, oradan seçtiklerimizle müzikle ilgili projeler de yapabiliriz diye düşündük" dedi.

CİN ALİ'Yİ GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR DA TANIYACAK

Cin Ali tiyatrosu ile ilgili de bir çalışma yapmayı düşündüklerini, aynı zamanda yeni bir projeye başladıklarını bildiren Apaydın, şöyle konuştu: "Cin Ali 6 Noktada isimli projemiz başlayacak. Cin Ali serisi Braille alfabeli olarak da basılıp okullara gönderilecek. Hatta görme engelliler için şekil eğitimini de Cin Ali ile başlatmayı düşünüyoruz. Cin Ali'yi herkes bu kadar çok seviyor. Görme engelli çocuklar da sevsin, tanısın istiyoruz. Müzemizde de bir bölüm olacak. Sadece kitapları Braille olarak basmak değil şekillerini de anlatmak için büyük panolar halinde kabartma yaptırıyoruz. Cin Ali'yi de tanıyacak böylelikle. Görme engellilerin eğitimlerine ufak da olsa böyle bir destek vermek istedik".

'CİN ALİ ASLINDA BİZDEN BİRİ'

Babasının ilkokul 1. sınıf öğretmenliğini her zaman çok sevdiğini, o dönemin şartlarında çocukların okuma yazmayı keyifle öğrenmesi için çok emek verdiğini, yöntemler geliştirdiğini ifade eden Apaydın, çizimleri Selçuk Seğmen tarafından yapılan serinin ilk kitabının kısa ve kolay sözcüklerden oluştuğuna ve gittikçe zorlaştığına dikkati çekti.

Apaydın, "Cin Ali, aslında bizden biri. Bayramda misafir geliyor, kolonya tutuyor. Büyüklerinin elini öpüyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşıyor. Kitaplardaki bir diğer özellik de Cin Ali'nin hep gülümsemesi. Kitaplarda hep mutluluk, neşe vardır. Kötü bir şey yoktur. Bu kadar çok sevilmesinin nedenlerinden biri de bu olsa gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Babasının köy enstitülerini bitirmesinin ardından önce doğum yeri olan Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü'nde çalıştığını ve burada öğretmen olan annesi Remziye Kaygusuz'la tanıştığını anlatan Apaydın, Rasim öğretmenin son görev yerinin de Hıdırlıktepe'deki bir okul olduğunu kaydetti.

Nevin Kaygusuz Apaydın, "Cin Ali kuşaktan kuşağa geçiyor, toplumun bir ortak noktası. Her kesimden, her yaştan insan geliyor aynı sevgiyle. Vakıf da bunu devam ettirmeye çalışıyor. Bu ortak noktamızı, kültürel değerimizi devam ettirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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