        Görme engelli lise öğrencileri, akranlarının sesiyle sınavlara hazırlanıyor

        Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli öğrencilerin ders kaynaklarına ve üniversiteye hazırlık sorularına erişimini kolaylaştırmak amacıyla sınav sorularını seslendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Görme engelli lise öğrencileri, yaşıtları tarafından seslendirilen sorular ve tarama testlerini çözerek sınavlara hazırlanıyor.

        Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan projeyle, okulun öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sorularını seslendirerek görme engelli yaşıtlarının sınavlara hazırlanmasına destek oluyor.

        Görme engelli öğrencilere yönelik ders kaynaklarının yetersizliğinden yola çıkarak başlatılan proje kapsamında hazırlanan sesli tarama testleri, "Sesimle Sana Desteğim" adlı YouTube kanalında erişime sunuluyor.

        Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi görsel sanatlar öğretmeni ve proje sorumlusu Hüdavent Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin sesli sorulara ve ders kaynaklarına erişmekte yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

        YKS'de yer alan bütün derslere yönelik içerik hazırladıklarını belirten Aslan, "Bu çocuklar sınava girdiğinde, akranlarıyla aynı sorulardan sorumlu olacaklar. Bu nedenle ayırt etmeksizin bütün soruları okuyoruz. Sadece şekilli sorularda ve geometri gibi sorularda okunamıyor, yani onu anlatamıyoruz. Onun haricindeki bütün soruları okumaya çalışıyoruz." dedi.

        Birlikte çalıştıkları grubun 11 ve 12. sınıflar olduğunu belirten Aslan, 12. sınıftan mezun olan öğrenciler için de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sorularını da "Sesimle Sana Desteğim" kanalına eklemeye başladıklarını söyledi.

        "İSTİYORUZ Kİ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN SORU OKUNUP GÖNDERİLSİN"

        Aslan, "Görme engelli öğrenciler, diğer akranlarıyla aynı sınava ve aynı sorulara muhataplar. Ama diğer öğrenciler günde yüzlerce soru çözerken bu çocukların, kendi öğretmenlerinin gayreti dışında herhangi bir soruya ulaşmalarının mümkün olmadığını fark ettik. Projeye bir okul için başladık ama bu okulla sınırlandırmak haksızlık olur diye düşündük, bu proje bütün Türkiye'ye yayılmalı diye düşündüğümüz için YouTube kanalı açtık." diye konuştu.

        Projenin, görme engelli öğrencilere kaynak sunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

        "Biz bir öğrenci grubuyla yola çıktık ama istiyoruz ki Türkiye'nin her yerinden bize soru okunup gönderilsin. Sadece kadın sesi var kanalımızda, biz isteriz ki erkek sesleri de olsun. Çünkü bu çocuklar sınava girdiklerinde başka öğretmenlerle karşılaşacak ve o öğretmenlerin sesini duyacaklar. Aynı soruların farklı seslerden dinlenebilmesini çok isterim."

        Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Esma Gül Yiğit de "Bir iyilik için yola çıktık. Bu yolda arkadaşlarıma moral vermek, onlara samimi şekilde yardım etmek içimi rahatlatıyor." dedi.

        Soruları seslendirmeden önce doğru okuma teknikleri ve noktalama işaretleriyle ilgili araştırma ve hazırlık yaptığını ifade eden Yiğit, okuduğu soruların kendi öğrenme sürecine de katkı sağladığını belirtti.

        "DERSLERİMİ ANLAMADA YARDIMCI OLDU"

        Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berra Kart, üniversiteye hazırlık sürecinde kaynaklara erişmekte sorun yaşadığını dile getirerek, "Mesela bir PDF veriliyor elimize ama o PDF bazen görme engelli ekran okuyucularında okunamayabiliyor ya da hiç çalışmıyor. Bu telefondan telefona değişiyor, bu yüzden sıkıntı çekiyorduk. Bazen soruları okuyamadığımız, bazen de okumakta zorlandığımız, çözmekte çok vakit harcadığımız sorular oluyordu." diye konuştu.

        Kendi yaşıtı öğrencilerden soruları dinlemenin motivasyonunu artırdığını söyleyen Kart, "Ders başarım değişti, TYT netlerimin artmasında önemli bir rol oynadı açıkçası" dedi.

        Kart, "Ben çalışıp azmedenin, mücadele edenin her zaman başarılı olacağına inanıyorum. Okutmanlarım da beni heveslendirdi, tabii ki buna kendi çalışmalarımın da etkisi oldu." ifadesini kullandı.

        Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç ise şunları kaydetti: "Bu proje öncesinde üniversite sınavlarına hazırlanırken, öğretmenlerimiz denemeler okuyup gönderiyorlardı ama her şeye rağmen sesli kaynak eksiğimiz oluyordu. Ben görme engelli olduğum için bir konuşma programıyla kullanıyorum telefonumu, yazılı kaynaklarda elimden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyordum ama çoğunda sesli program desteği olmadığı için ya da çok zayıf olduğu için hiçbir verim alamıyordum. Bu proje girdi hayatımıza ve bize çok fazla katkı sağladı. Gerek EKPSS'ye gerek üniversite sınavlarına hazırlanmamızda bize çok büyük destek ve avantaj oldu.

        Soru çözmeye başladığım ve artık soru çözebildiğim, farklı soru tipleriyle karşılaşabildiğim için okuduğumu anlama ve yorumlamada biraz daha geliştim. Bu da derslerimi anlamada, sınav ve yazılılarımı çözmede, yazılılardaki soruları mantık çerçevesine oturtmamda bana çok yardımcı oldu."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç 25. yaşına bilgisayar başında girdi

        Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan Barış Özbay, 3 yılın ardından ilk defa tıraş olup dışarıya çıkmıştı ve Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç Barış, kendisine yapılan sürpriz doğum günü etkinliğinde sevdikleriyle ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!