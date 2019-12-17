Görme özürlü genç kaykaycı oldu

HABERTURK.COM

Japonya'nın Tokorozawa kentinde yaşayan 19 yaşındaki Ryusei Ouchi, pek çok yaşıtı gibi kaykaya binmeyi seven bir genç. Ancak Ouchi'yi yaşıtlarından ayıran bir özelliği var, görme engelli olması.

"Kaykaya binmeyi seviyorum. Kaykay sürerken ne kadar güvende olduğumu bilmiyorum, ama hayat böyle bir şey" diyen Ouchi, haftada birkaç kez evi yakınlarındaki kaykay parkına gidiyor.

Kayarken yolda yürürken engelleri anlamak için kullandığı bastonunu elinde tutan Ouchi, sürekli geldiği kaykay parkındaki engellerin yerlerini zihninde canlandırdığını belirtiyor.

Kaykayın paralimpik olimpiyatlarında resmi bir dal olarak kabul edilmesi halinde pek çok engellinin bu sporla ilgileneceğini vurgulayan Ouchi, "Şu anda görme özürlüler arasında kaykay yaygın değil, yani en azından toplumdaki genel yargı bu yönde" diye konuştu.