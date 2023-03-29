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Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

Rize'nin Hemşin ilçesinde hastalık nedeniyle 8 yaşında görme yetisini kaybeden 58 yaşındaki Gönül Sağlam, annesinden öğrendiği örgü ile hayata sarılıp, günlük işlerini yapıyor. Ördüğü rengarenk çorapları ile ailesine de destek olan Sağlam, "Görmüyorum ama her şeyi aklımdan yapabiliyorum" dedi

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DHA
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Dikyamaç köyünde annesi ve 3 kardeşi ile oturan Gönül Sağlam, gözünde tanı konulamayan hastalık ilerleyince 8 yaşında görme yetisini kaybetti. 
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Bu süreçte Sağlam, annesinden öğrendiği örgü ile hayata sarıldı. Elinde şişi ile örgü örüp, yeni bir dünya kuran Sağlam, bir yandan da ev işlerine destek oluyor. Sağlam, ördüğü rengarenk çorapları ise satarak ailesine katkıda bulunuyor.
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Yeteneklerini aklı ile hayata geçirdiğini ve yaptıklarına kendisinin de şaşırdığını söyleyen Gönül Sağlam, "Evin her işi yapabilirim. Evde hamur işi, baklava, börek, yemek yapabiliyorum. 
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Bahçede de ekip biçme işi yapıyorum. Şimdi de kuzinede lahana pişiriyorum. Babam vefat edince hiç görmemeye başladım. Görmüyorum ama her şeyi aklımdan yapabiliyorum. 
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Allah yardım ediyor; zaman zaman ben de kendimi çözemiyorum. 'Bunları nasıl yapıyorum' diye kendime sorduğum zamanlar da oluyor" diye konuştu.
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    "EVİN HER İŞİNİ YAPABİLİYOR"

    Görme engelli ablasının çalışkan olduğunu dile getiren Şakir Sağlam ise "Doktora götürdüklerinde gözüne mavi bir renk geliyordu. 
  • Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

    Zamanında az da olsa görebiliyordu ama şimdi hiç göremiyor. Ama şu haliyle evin her işini yapabiliyor. Ben de anlamıyorum; şaşırıp kalıyorum. Bahçeye gider, eker biçer, geri gelir. Tek başına tüm ihtiyaçlarını görür " dedi.

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