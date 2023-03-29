Görmüyor ama rengarenk çoraplar örüyor

Zamanında az da olsa görebiliyordu ama şimdi hiç göremiyor. Ama şu haliyle evin her işini yapabiliyor. Ben de anlamıyorum; şaşırıp kalıyorum. Bahçeye gider, eker biçer, geri gelir. Tek başına tüm ihtiyaçlarını görür " dedi.