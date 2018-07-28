Gornik Zabrze - Wisla Plock maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Gornik Zabrze ile Wisla Plock, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Gornik Zabrze son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wisla Plock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Gornik Zabrze kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Wisla Plock kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gornik Zabrze son hafta oynanan Wisla Krakow maçında 2-0 kazandı.

Wisla Plock ise Jagiellonia Bialystok maçında 2-1 yenildi.

Gornik Zabrze, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

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