        Haberler Gündem Güncel Görükle ve Mudanya'ya Çınarcık suyu | Son dakika haberleri

        BUSKİ, Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya'ya taşıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, "Görükle Yatay Delgi Karayolu Geçişi" projesi Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya'ya taşıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çınarcık suyunu önce 600 mm hatla Görükle'deki depoya, 1600'lük hatla da direkt Mudanya'ya vereceğiz" dedi

        Giriş: 06.03.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Görükle ve Mudanya'ya Çınarcık suyu
        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hatları Projesi kapsamında kentin batı aksındaki ana su iletim hatlarını birbirine bağladığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok noktasında su depoları inşa eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya'ya taşıyacak olan "Görükle Yatay Delgi Karayolu Geçişi" projesinde boru çalışmalarına devam ediyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

        BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

        "Görükle'deki 50 metrelik yolda hem 1600'lük hem de 600'lük olmak üzere iki hattı alttan geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çınarcık suyunu önce 600 mm hatla Görükle'deki depoya, 1600'lük hatla da direkt Mudanya'ya vereceğiz. Mudanyalıları Çınarcık suyuyla buluşturan projenin devamını yapıyoruz. Yakın süre içerisinde tamamlanacak. Şehrimizin altyapı omurgasını güçlendiriyor, su arz güvenliğimizi kalıcı hale getiriyoruz."

        #bursa haberleri
        #yerel haberler
