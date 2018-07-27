Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Türk sinemasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir transfer gerçekleşti. Bir televizyon dizisindeki iki karakter sinema filmine transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon SHOW TV'de yayınlanan 'Klavye Delikanlıları'nın iki karakteri olan 'Kuzen Volki' ile 'Bayram' karakterleri 'Çakallarla Dans 5' adlı sinema filminde de yer alıyor. Filmin ortak yapımcısı, yönetmeni ve ortak senaristi Murat Şeker, yine kendisinin yapımcısı olduğu 'Klavye Delikanlıları'nın 'Kuzen Volki' ile 'Bayram'a 'Çakallarla Dans 5'in senaryosunda yer verdi.

TARİHE GEÇTİLER

Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı 'Kuzen Volki', Ali Barkın'ın karakterize ettiği 'Bayram', Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar atrafından canlandırılan 'Çakallar'ın yeni macerasına dahil oldu. Böylelikle Kaygılaroğlu ile Barkın, aynı karakterlerini hikâyeleri birbirinden bağımsız bir dizide ve bir sinema filminde canlandıran ilk oyuncular oldu.

Murat Şeker, 'Kuzen Volki' ile 'Bayram'ı neden 'Çakallarla Dans 5'e transfer ettiğini "Her iki karakterde çok talep ediliyordu. O karakterleri koruma ve yaşatma adına filme transfer ettim" sözleriyle açıkladı.

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