Oxford İngilizce Sözlüğü'ne (OED), 'bir şeyin, aşırı sevimli olduğunda uyandırdığı yoğun his' anlamında Filipinler'de kullanılan Tagalog dilindeki 'gigil' kelimesi eklendi.

OED'den yapılan açıklamada, Tagalog dilindeki 'gigil' kelimesinin sözlüğe eklendiği, Filipinler İngilizcesi'nde de duyulan bu kelimenin hem isim hem de sıfat olarak kullanılabileceği belirtildi.

AŞIRI SEVİMLİ BİR ŞEYİN VERDİĞİ HİS...

Açıklamada, gigil kelimesinin, "Yavru kedi ya da bebek gibi aşırı sevimli bir kişi, hayvan ya da bir nesne gördüğünüzde yumruğunuzu sıkma ya da dişinizi gıcırdatma ya da sevimli bulduğunuz şeyi sıkma, sıkıştırma, çimdikleme isteği uyandıran yoğun his" anlamına geldiği ifade edildi.

Gigilin yanı sıra Singapur ve Malezya'da kullanılan alamak kelimesinin de sözlüğe dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kelimenin, şaşkınlığı ya da öfkeyi ifade etmek için nida olarak kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin kökeninin belirsiz olduğu, Arapça ya da Portekizce'den türetilmiş olabileceği vurgulandı.