AA

Harput İç Kale Kazısı'nın başkan yardımcılığını yapan sanat tarihi uzmanı Kadir Atıcı, UNESCO yedek listesinde yer alan tarihi Harput Mahallesi'ne 7 kilometre mesafede Kayalık mevki olarak adlandırılan bölgede yaptığı yüzey araştırmasında farklı büyüklük ve şekildeki bazı kayaların, görünümüyle faytona benzediğini fark ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre meşe ağaçlarından oluşan ormanlık bir alanda bulunan ve patika yollardan yürüyerek ulaşılabilen Fayton Kayalar'ın, Altınova ve Keban Baraj Gölü'ne nazır muhteşem manzarasıyla da dikkati çektiğini kaydeden Atıcı, Fayton Kayalar'ın doğa turizmine kazandırılması için hazırlayacakları projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığına sunacaklarını belirtti.

Fayton Kayalar'ın, Urartu dönemi Harput Kalesi, tarihi camileri, türbeleri, Buzluk Mağarası, Ölbe Vadisi ve Ejderha Taşı gibi doğal varlıkları ile öne çıkan tarihi Harput Mahallesi'nde, doğa turizmi açısından önemli bir rota olacağı aktaran Atıcı, antik çağlardan bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput'un, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülke turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Tarihi mahallede ilgili kurumlar tarafından arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini bildiren Atıcı, bu kapsamda tarihi mahallede yapmış oldukları kısmi yüzey araştırması sonucu görünümleriyle faytona benzeyen kayaları tespit ettiklerini bildirdi.

ANLATILAN EFSANEDEN DOLAYI FAYTON KAYALAR DEFİNECİLERİN HEDEFİ OLDU

"Kayalar, doğal oluşumları neticesinde faytonu anımsatıyor. Bazılarının insan eliyle de düzeltildiğini yapmış olduğumuz kısmi yüzey araştırmasında tespit ettik." diyen Atıcı, sözlü halk edebiyatı yoluyla anlatılan bir efsanede, fayton kayaların bulunduğu alanla ilgili bir yer altı şehrinin varlığından söz edilmesinden dolayı, alanın, definecilerin hedefi haline geldiğini dile getirdi.

Fayton kayaların batı kısmında bir mağaranın varlığını tespit ettiklerini ancak buranın da yine defineciler tarafından kaçak kazılara maruz kaldığını aktaran Atıcı, "Bilimsel bir araştırmanın ve çalışmanın neticesinde, bu kayaların asıl oluşumları, dönemi ve bir yeraltı şehri var mı, yok mu, tespit edilir. Bu alanda 9 fayton kayaları var, fakat define kazılarıyla tahribata uğramış, günümüze kadar sadece 5-6 tanesi gelebilmiştir" diye konuştu.

KENTİN TURİZMİNE ARTI DEĞER KATACAK

Atıcı, tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkan Harput'ta, Fayton Kayalar gibi doğal oluşumlu alanların, kentin turizm potansiyeline artı değer kattığını anlattı.

Alanın turizme kazandırılmasıyla Harput'un kültür varlıklarının dışında doğal güzelliklerinin ve tabiat varlıklarının da ön plana çıkacağını aktaran Atıcı, "Harput'taki kültürel ve doğal varlıkların iki taraflı entegre bir şekilde turizme kazandırılması, turistlerin bölgeye olan ilgisini daha da arttıracaktır" ifadesini kullandı.