Covid-19 önlemlerine karşı protestolarda şüpheli ölüm 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da Covid-19 önlemlerine ilişkin uygulamaları protesto eden 49 yaşındaki adamın, polis memurları tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

AP'nin aktardığı habere göre, polis, pazartesi günü erken saatlerde, binlerce protestocunun gösteri yasağına rağmen miting yaptığını ve Berlin’in merkezi yerleşim yeri Mitte bölgesinde memurların kimlik kontrolü sırasında adamın kolunda ve göğsünde karıncalanmadan şikayet ettiğini gözlemlediğini belirtti.

Polis ekiplerince ambulans gelene kadar, ilk müdahalede bulunuldu ve adam hastaneye götürüldü.

Daha sonra, adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

Adamın ölümüyle ilgili rutin soruşturma başlatılırken protestolar sırasında yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı.

Almanya’da birçok önlemin gevşetilmesine rağmen kapalı alanlarda maske takmak ve negatif Covid-19 testi ve aşı sertifikaları sunmak gibi gereklilikler hâlâ yürürlükte.

Görsel: Nisan protestolarına aittir.