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Gösterime 29 Ekim'de girecek

Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada 15 yaşındayken kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41'inci yaş gününde 41 mermiyle şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren', gösterime 29 Ekim'de girecek

Gösterime 29 Ekim'de girecek
Gösterime 29 Ekim'de girecek
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HABERTURK.COM

Eren Bülbül, Trabzon'da, Ferhat Gedik ise İskenderun'daki mezarı başında anıldı. İki kahramanın yaşam öykülerini beyazperdeye taşıyacak olan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren'in çekimleri tamamlandı.

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedâkar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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