Göz açıp kapayıncaya kadar: Büyüyen çocuk ünlülerin son halleri

2005 yılında yayınlanan Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı filmde Charlie Bucket karakterini oynarken 13 yaşında olan Freddie Highmore, şu anda 31 yaşındadır. Ayrıca 2013 yapımı dizi olan Bates Motel ve 2017 yapımı The Good Doctor gibi dizilerle daha da ünlendi.

HARRY MELLING

2001 yapımı Harry Potter serisinde Dudley Dursley karakteriyle tanınan Harry Melling, film sırasında 12 yaşındaydı. Daha sonrasında 2020 yapımı The Devil All the Time adlı filmle birlikte, yine 2020 yılında yayınlanan Queens Gambit adlı dizide rol alan oyuncu şu anda 34 yaşındadır.