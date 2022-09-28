Göz Altı Yağ Bezeleri Neden Olur, Nasıl Geçer? Göz Altındaki Yağ Bezesine Ne İyi Gelir?

Fakat bunlar görünümü çok olumsuz etkilerler. Bazı dönemlerde daha fazla görülen bu yağ bezelerinin bazıları kendiliğinden geçerken bazıları kalıcı olabilir. O yüzden yağ bezeleri fark edildiğinde hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Yağ bezeleri yalnızca göz altında çıkmaz. Ancak göz altında çıkanlar diğerlerine göre daha ciddidir.

Çünkü göz altı bölgesi oldukça ince bir deriden oluştuğu için hem dışarıdan bu bezeler çok belli olur hem de göz altında çoğalabilirler. Bilhassa estetik olarak kötü bir görünüme sahip olan göz altı yağ bezelerine hızlı bir şekilde müdahale ederek onlardan kurtulmak mümkündür.

Göz altı yağ bezeleri hem erkeklerde hem de kadınlarda çıkabilmekle beraber kadınlarda daha fazla görülmektedir. Göz altında çıkan bu bezeler bütün yüzün görünümünü olumsuz etkilerler. Dolayısıyla kısa zamanda geçsin istenir. Ancak bunların geçmesi kolay değildir. Yine de göz altı yağ bezeleri için deneyebileceğiniz çeşitli yöntemleri sizler için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Genellikle göz altı yağ bezelerinin ter bezleriyle ilişkili olarak oluştuğu düşünülmektedir.

Bunun dışında beslenme bozuklukları ya da göz altının korunmaması gibi nedenlerde bu bezelerin çıkmasına neden olabilir. Beslenme alışkanlıkları, stres, uyku problemleri, yüzde makyaj kalıntıları bırakarak uyumak gibi farklı sebepler de yine bu yağ bezelerinin oluşmasına yol açabilir.

Görüldüğü üzere nedenler çeşitlidir ve kişiden kişiye göre değişebilir. Biz de bu içeriğimizde göz altı yağ bezeleri neden olur, nasıl geçer? Göz altındaki yağ bezesine ne iyi gelir? Konularında pek çok ayrıntılı ve önemli bilgiyi sizler için derledik. İşte göz altı yağ bezeleri hakkında tüm merak edilenler…

Göz Altı Yağ Bezeleri Neden Olur?

Göz altı yağ bezeleri özellikle estetik açıdan çok rahatsız edici olduğundan pek çok kişi göz altı yağ bezeleri neden olur? Diye sorgular. Göz altındaki damarlarda oluşan yağlanmalar, stres, uyku bozuklukları, göz altında makyaj kalıntılarının kalması, yağlı göz altı ürünlerinin kullanılması, fazla yağlı besinlerin aşırı tüketimi, vücutta yağ oranının artması, yüksek kolesterol, egzersiz yapmamak, metabolizma ile ilgili hastalıklar, bağışıklık sisteminin bozulması, yanlış beslenme, sağlıksız yiyeceklerin fazla tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Göz Altındaki Yağ Bezeleri Nasıl Geçer?

Göz altındaki yağ bezeleri kimse tarafından istenmez ve hemen geçsin istenir. Bazen bu yağ bezeleri kendi kendine yok olabilir. Ancak bazı durumlarda geçmez ve biraz geçmeleri için uğraşmak gerekebilir. Peki göz altındaki yağ bezeleri nasıl geçer? Göz altına uygulanabilecek çeşitli maskelerle yağ bezelerinden kurtulmak mümkündür. Bu maskeler doğal yöntemlerle de hazırlanabilir, kozmetik içerikli de olabilir. Kendinize uygun olan maskeyi seçerek göz altına uygulayıp zaman için göz altındaki yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

Göz Altı Yağ Bezesine Ne İyi Gelir?

Göz altı yağ bezesi evde bile uygulanabilecek çeşitli yöntemlerle geçebilir. Göz altı yağ bezesine ne iyi gelir? Diye çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Bunlardan biri domatestir. Domates dilimleri göz altında bezelerin olduğu yerlere konulur ve 10-15 dk. kadar bekletilir. Sonra bölge durulanır. Bu uygulama aralıklı olarak tekrar edildiğinde bezelerin yok olduğu görülecektir.

Göz Altı Yağ Bezelerine Bitkisel Çözüm Önerileri

Göz altı yağ bezelerine bitkisel çözüm önerileri arasında domates, elma sirkesi, salatalık, yulaf ezmesi bulunmaktadır. Bunları maske şeklinde göz altındaki yağ bezelerine uygulayarak bunların küçülüp yok olmasını sağlayabilirsiniz. Dönemsel olarak bu yöntemleri değiştirerek denemeniz sizin için hangisinin en faydalı olduğunu bulmanıza yardımcı olacaktır.