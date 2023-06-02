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Haberler Gündem Güvenlik Göz proteziyle gizlenmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı - Haberler
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Göz proteziyle gizlenen teröristle ilgili yeni detaylar!

Geçtiğimiz günlerde MİT ve Konya polisinin birlikte düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ’lı terörist A.H. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre teröristin, 2020 yılında Adana merkezli düzenlenen sözde örgütün Türkiye emiri Mahmut Özdenle birlikte gözaltına alınan 56 kişiden biri olduğu ve sınır dışı edildiği öğrenildi

Göz proteziyle gizlenmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı - Haberler
Haber Merkezi

Konya'da, DEAŞ terör örgütünün üyesi olan ve seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.H, geçtiğimiz hafta perşembe günü düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin özenli çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Ekipler, çatışma bölgelerinde eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H. isimli kişinin, kentte bir grup kurduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması sırasında eylem hazırlığı yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla sabaha karşı yakalanan terörist yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ&rsquo;ın s&ouml;zde T&uuml;rkiye sorumlusu Mahmut &Ouml;zden
DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden

SÖZDE TÜRKİYE EMİRİNİN 10 KİŞİLİK YAKIN KADROSUNDAYMIŞ

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da yakalanan A.H ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tanınmamak için saç ektiren ve göz protezi taktıran teröristin 2020 yılı ağustos ayında Adana’da polisin yaptığı operasyonda 56 şüpheli ile birlikte yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’in 10 kişilik özel ekibinde yer aldığı ortaya çıktı. Adana’daki operasyonda Özden ile birlikte yakalanan A.H.’nin cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi. 2021 ve 2022 yıllarında DEAŞ’ın saha aktif elemanı olarak kullandığı A.H’nin çatışma bölgelerinde olduğu ve girdiği bir çatışmada sol gözünü kaybettiği de tespit edildi.

SÖZDE ASKERİ KAMPTA EĞİTİM ALMIŞ

DEAŞ’ın en büyük ve en kapsamlı eğitim kampı olarak bilinen Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol Kampında bomba yapımı, düzenek kurma, bomba imha konularında eğitim aldığı da iddia edilen A.H.’nin 2022 yılı ortalarında kaçak olarak Türkiye ye geçiş yaptığı belirlendi.

Xweza Lilaw&quot; kod adlı &quot;G&uuml;lda Bebek&quot; isimli ter&ouml;rist
Xweza Lilaw" kod adlı "Gülda Bebek" isimli terörist

KONYA EMNİYETİ VE MİT'TEN BAŞARILI OPERASYON

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’de sansasyonel bir eylem yapma planı içinde olduğu istihbaratına ulaşan güvenlik güçleri, bu tür eylemler için kullanılabilecek teröristlerin isim ve konum bilgilerini araştırmaya başladı. Bu isimler arasında yer alan 43 yaşındaki A.H.’nin Türkiye’de olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen güvenlik güçleri 81 il emniyetine bilgi notu geçti. Bu bilgi üzerine harekete geçen Konya emniyeti ve MİT geniş çaplı ortak bir çalışma başlattı. A.H’nin Konya da olduğunu tespit eden MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.H.'nin kaldığı adresi tespit edip takibe aldı. 28 Mayıs sabahı harekete geçen ekipler, sabah saat 04:00’da operasyon düzenledi. A.H.,Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı 28 Mayıs tarihinde yapmayı planladığı kanlı eylemini yapamadan yakalandı.

Xweza Lilaw&quot; kod adlı &quot;G&uuml;lda Bebek&quot; isimli ter&ouml;rist
Xweza Lilaw" kod adlı "Gülda Bebek" isimli terörist

KONYA, PKK VE DEAŞ TARAFINDAN ORTAK KARAR İLE ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞ

DEAŞ terör örgütünün eylem için Konya'yı özel olarak seçtiği öğrenildi. İddialara göre Konya polisi son dönemlerde yaptığı başarılı terör operasyonlarında hem PKK/KCK hem de DEAŞ terör örgütüne büyük darbeler vurdu. Son olarak geçtiğimiz şubat ayında hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "Xweza Lilaw" kod adlı "Gülda Bebek" isimli terörist kanlı eylemeni gerçekleştiremeden Konya polisinin başarılı operasyonu ile yakalanmıştı. PKK ve DEAŞ’ın aldığı ortak karar ile en güvenli kentler arasında ilk sıralarda yer alan Konya’da yapılacak bir bombalı eylemin ciddi anlamda güven yıkılmasına neden olacağı için Konya’nın özel olarak seçildiği öne sürüldü.

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