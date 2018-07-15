60 gün içerisinde birtakım sağlıklı yiyecekler ve içeceklerle göz renginizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?
Örneğin, ayıüzümü çayının göze farklı renk ve gözbebeği boyutu değişikliği yaptığı iddia ediliyor.
Ayrıca göz kaslarını gevşeten bu çayın aynı zamanda doğal bir antiseptik olduğu için idrar yolu enfeksiyonları ve deri hastalıkları tedavisinde de yardımcı olduğu belirtiliyor...
Düzenli olarak organik bal tüketmenin gözlere daha açık ve doğal bir renk kazandırdığı belirtiliyor.
Ayrıca balın sağlık açısından başka faydaları da olduğunu belirten bilim insanları, balın vücutta reflüyü azalttığını ve enfeksiyonlarla savaşma da büyük bir rol oynadığını söylüyor.
Ispanak içerisindeki yüksek demir içeriğiyle gözlerinizin daha parlak ve genç görünümlü olmasını sağlıyor. Ispanağın çok faydalı olduğunu dile getiren uzmanlar kanser, astım, yüksek kan basıncını önlemede de değerli bir yiyecek olduğunu vurguluyor.
Bir diğer faydası ise; kemikleri güçlendiriyor, sağlıklı saç ve cilt görünümü...
Balık yemek göz renginin gücünü artırabilir ve balığı diyetinize devamlı olarak eklerseniz bu kalıcı olabilir. Ayrıca balıkta bulunan kalsiyum tüm vücudunu formda çalışmasına yardımcı olur.
Düzenli olarak papatya çayı içmek stresi azaltır aynı zamanda gözlere daha sıcak bir renk tonu verir. Ayrıca çay mide rahatsızlıklarını yatıştırır, doğal sakinleştirici ve yatıştırıcıdır.
Zeytinyağı en sağlıklı yiyeceklerden biri olmasıyla ünlüdür, pek çok sağlık faydası vardır ama çoğu insanın bilmediği şey zeytin yağının da göz rengi değişikliği yapabilmesi...
Düzenli soğan tüketimi göz renginde hafif bir değişiklik yapar. Ayrıca, depresyon ve uykusuzluk sorunları için de iyi bir çözüm olduğu düşünülüyor.
Her gün fındık yerseniz göz renginizde bir aydınlatma oluşturabilirsiniz. Fındık çok sağlıklı gıdalardan biri olmasına rağmen aşırı tüketmek sağlığınızda ters bir etki yapabilir.
Et yemek gözdeki iris rengini değiştirmede oldukça etkindir. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin bunda etkisi yüksek.
Sayısız faydaları olan zencefil düzenli olarak tüketildiğinde göz rengi değişikliği yapabiliyor. Astım semptomlarını kontrol eder, karaciğerin iyileşmesine yardımcı olur ve aynı zamanda soğuk algınlığı ve gripten korunmada da oldukça etkin.
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