Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Göz sağlığımızın kahramanı: Havuç yemek daha iyi görmemizi sağlar mı?

        Göz sağlığımızın kahramanı: Havuç yemek daha iyi görmemizi sağlar mı?

        Havuç, göz sağlığının koruyucusu olarak bilinir. Ancak bu popüler inanışın gerçekte ne kadarı doğru? Havucun gerçekten görme yeteneğimize nasıl yardımcı olduğunu ve göz sağlığını nasıl etkilediğini sizler için derledik. İşte, havucun gerçekten iyi görmemizin sağlayıp sağlamadığının cevabı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Havucun içindeki vitaminler ve antioksidanlar gerçekten göz sağlığımızı desteklediği düşünülür. Bunun ne kadar doğru olduğu ve bu düşüncenin nereden çıktığı ise merak konusu. Sizin için havucun göz sağlığımıza gerçekten iyi gelip gelmediğinin cevabını derledik. İşte, detaylar...

        2

        KÖKENİ 2. DÜNYA SAVAŞINA UZANIYOR

        Havuç yemenin karanlıkta görme yeteneğini güçlendirdiği ve genel anlamda görme duyusunu iyileştirdiği söylentisinin kökenleri 2. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarına kadar uzanıyor. Şehirlerinin bombalanmasının önüne geçmek isteyen İngilizler, geniş ölçekli elektrik kesintileriyle Alman pilotların hedefleri görmesini zorlaştırıyordu.

        3

        Daha sonra da geliştirdikleri radar teknolojisiyle Alman savaş uçaklarını şehirlere yaklaşamadan tespit edip etkisiz hâle getirmeye başladılar. Dikkatleri radardan uzaklaştırmak isteyen İngiliz propaganda yetkilileri, pilotlarının başarısını bolca havuç tüketerek gece görüşlerini geliştirmeleriyle ilişkilendirdi.

        4

        Almanların buna ne ölçüde inandığı hâlen net olarak bilinmiyor. Ancak savaş sırasında tedarik zincirlerinin aksaması sonrası yerel sebze tüketiminin özendirilmesi, havuç propagandasının genişleyerek tüm dünyaya yayılmasıyla sonuçlandı.

        5

        GERÇEKLİKLE ÖRTÜŞÜYOR MU?

        Bir propaganda ögesi olarak yaygınlaşsa da havucun göz sağlığına etkisi biyokimyasal anlamda gerçeklikle yalnızca bir parça örtüşür. Havuca rengini veren beta-karoten pigmenti, vücudumuzda A vitamininin bir formu olan retinal adlı moleküle dönüştürülür.

        6

        Bu molekül, gözün retina tabakasındaki çubuk hücrelerde ışık algılayıcı olarak işlev görür. Işıkla etkileştiğinde molekülün şekli değişir ve beyne bir elektrik sinyali gönderir, böylece ışık beyin tarafından algılanır. Ayrıca, gözümüzün ön bölümünde yer alan ve göze gelen ışığın ilk odaklandığı yer olan kornea tabakasının da sağlıklı biçimde işlevini sürdürebilmesi için yeterince A vitamini üretilmesi gerekir.

        7

        ASIL NOKTA A VİTAMİNİ

        İnsan vücudunun A vitaminini üretebilmesi için belirli kimyasallara ihtiyacı vardır. Beta-karoten gibi vitamin öncülü bileşenleri içeren bitkisel ve hayvansal besinleri tüketmek A vitamini üretebilmek için ilk adımdır. Göz sağlığı için gerekli bu vitamini içeren havuç gibi gıdalar, görme duyumuzun düzgün çalışabilmesi için gerekli olsa da görmeyle ilgili yaygın kusurların giderilmesinde bir işlevi bulunmaz.

        8

        Havuçta bulunan ve görme duyumuzu ilgilendiren diğer bir bileşen ise lutein adlı moleküldür. Lutein görme olayında kilit bir öneme sahip olan sarı benekte bolca kullanılır. Göze ulaşan yüksek enerjili ışınların tahrip edici etkisini azaltarak sarı beneğin zarar görmesini engeller.

        Kaynak: Tübitak

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı