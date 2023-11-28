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        Haberler Sağlık Göz teması kurmayan çocuklarda patolojik rahatsızlık uyarısı!

        Göz teması kurmayan çocuklarda patolojik rahatsızlık uyarısı!

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doktor Remzi Oğulcan Çıray, göz teması kuramayan çocuklarda patolojik rahatsızlık uyarısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:08
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        Göz teması kurmayan çocuklara dikkat!
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        Ailelerin polikliniklere en sık başvuru nedenlerinden bir tanesi özellikle çocuklarındaki patolojik olabilecek semptomları fark edememeleri olduğunu belirten Çocuk Psikiyatri Uzman Doktor Remzi Oğulcan Çıray, çocuklarda gelişim dönemlerinde bazı problemler görülebileceğini ve bunların dönemsel olabileceğini söyledi.

        Çocukların hırçın ve huysuz olabileceğini, bu durumun yaş ilerledikçe ortadan kalkacağını ifade eden Dr. Çıray, çocuklarda patolojik bir durum olup olmadığını anlamanın bazı kırmızı bayraklar olduğunu ve bu bayrakları gören ailelerin mutlaka bir sağlık profesyonelinden yardım almaları önerisinde bulundu.

        "ÇOCUK GÖZ TEMASI KURMUYORSA, YALNIZ OYUN OYNUYORSA BU OTİZM LEHİNE KIRMIZI BAYRAKTIR"

        En yaygın olan patolojik rahatsızlıkları aktaran Uzm. Dr. Çıray, "Bunlardan en sık gördüğümüz göz teması kurmamaktır. Çocuklarda eğer göz teması kurmuyorsa aile, aile dikkati ortak bir oyun oynamıyorsa, arkadaşlarıyla birlikte oynamıyorsa daha çok yalnız oyun oynuyorsa ve sosyal gülümsemesi yoksa bu bizim için bir otizm lehine bir kırmızı bayraktır. Dolayısıyla bunlar varsa bir sağlık profesyoneline danışabilir. Aileler, çocuklara karşı oldukça fazla tolerans gösterebiliyorlar. Dolayısıyla aşırı saldırganlık kendine ve çevreye zarar verici davranışlar aileler tarafından bazen dikkate alınmayabiliyor. Ancak aşırı miktarda olan kendine zarar verici, çevreye zarar verici davranışlar yine bizim için kırmızı bayraktır. Bu davranışları varsa bunlara müsaade etmiyoruz ve bir sağlık profesyoneline danışıyoruz" dedi.

        "Altta yatan bir hareket tarzı bozukluğunun ya da bir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bulgusu olabilir" diyen Dr. Çıray, "Bizim için diğer bir kırmızı bayrak, konuşma geriliği ve konuşma geriliği çok yaygın durumda. Bunların yüzde 90'ı 5-6 yaşına kadar geçmekle birlikte yine de biz 2 yaşında bir çocuğun eli kelimesinin olmasını istiyoruz. Bu nedenle eğer bir çocuk 2 yaşında 50 kelimesi yoksa veya 3 yaşındayken 3 kelimeli cümleler kıramıyorsa örneğin anne su ver gibi cümle kuramıyorsa mutlaka profesyonele danışmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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