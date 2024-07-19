Gözlerimiz, çevremizdeki dünyayı algılamamıza yardımcı olan en önemli araçlarımızdan biridir. Ancak bazen gözlerimiz, yanılsamalar yüzünden algılarken zorlanabilir. Özellikle belirli açılar ve perspektiflerle çekilen fotoğraflar, gözlerimizi yanıltarak bizlere şaşırtıcı görüntüler sunabilir. Haberimizde ne olduğunu anlamakta zorluk yaşayacağınız bazı fotoğrafları bir araya getirdik. İşte, yanıltıcı fotoğraflar ve onları paylaşanların yorumları...