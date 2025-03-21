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        Haberler Gündem Gözaltılara karşı gösteriler

        Gözaltılara karşı gösteriler

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli illerde gösteriler düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 01:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:04
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        Gözaltılara karşı gösteriler
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu 106 kişiye yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları ile başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya devam ederken İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler düzenleniyor.

        Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önü İstanbul’daki gösterilerin merkezi oldu. 19 Mart'taki gözaltıların ardından CHP burada toplanılması için çağrı yaptı. İlk gün İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte kalabalığa hitap etti.

        20 Mart akşamı da aynı yerdeki gösteride Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hitapta bulundu. Zaman zaman polisin göstericilere müdahalede bulunduğu gözlenirken buradan Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ile engel oldu.

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        Saraçhane'deki gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.

        YERLİKAYA: 6 POLİS YARALI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de perşembe akşamı yapılan gösterilerde 6 polisin yaralandığını bildirdi.

        "SOKAK" POLEMİĞİ

        Saraçhane'deki konuşmasında "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet" ifadelerini kullanan Özel’e de yanıt veren Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.'

        Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi.

        ÖĞRENCİLERİN EYLEMLERİ

        İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri de İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda buluştu. Saraçhane'de buluşan farklı üniversitelerin öğrencileri Taksim'e yürümek istedi ancak polis engel oldu. Öğrenciler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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        ANKARA'DAKİ GÖSTERİLER

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi öğrencileriyle ODTÜ kampüsünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Öğrencilerin kampüsten çıkmasına izin vermeyen polis yer yer biber gazıyla öğrencilere müdahale etti.

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Birinci Meclis'in önünde toplananları ODTÜ öğrencileri ile dayanışmaya çağırarak kendisi de gösterilerin olduğu yere gitti.

        Ankara'daki izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
        Ankara'daki izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı

        İZMİR'İN İLÇELERİNE YAYILDI

        İzmir'in farklı ilçelerinde gözaltılar protesto edilirken Alsancak ve Bornova'da gösteriler geç saatlere kadar devam etti. AK Parti il binası önündeki eyleme polisin müdahale ettiği bildirildi.

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin gösterisine de polisin müdahalesi oldu.

        İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da gösteri düzenlenirken çeşitli illerdeki protestolara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

        Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı gösterilerde plastik mermi kullanıldığı iddiasını "Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" sözleri ile yalanladı.

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        #Son dakika haberler
        #Ekrem İmamoğlu
        #istanbul büyükşehir belediyesi
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