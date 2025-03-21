Gözaltılara karşı gösteriler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu 106 kişiye yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları ile başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya devam ederken İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler düzenleniyor.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önü İstanbul’daki gösterilerin merkezi oldu. 19 Mart'taki gözaltıların ardından CHP burada toplanılması için çağrı yaptı. İlk gün İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte kalabalığa hitap etti.

20 Mart akşamı da aynı yerdeki gösteride Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hitapta bulundu. Zaman zaman polisin göstericilere müdahalede bulunduğu gözlenirken buradan Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ile engel oldu.

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Saraçhane'deki gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.

YERLİKAYA: 6 POLİS YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de perşembe akşamı yapılan gösterilerde 6 polisin yaralandığını bildirdi.

"SOKAK" POLEMİĞİ

Saraçhane'deki konuşmasında "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet" ifadelerini kullanan Özel’e de yanıt veren Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.'

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi.

ÖĞRENCİLERİN EYLEMLERİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri de İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda buluştu. Saraçhane'de buluşan farklı üniversitelerin öğrencileri Taksim'e yürümek istedi ancak polis engel oldu. Öğrenciler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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ANKARA'DAKİ GÖSTERİLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi öğrencileriyle ODTÜ kampüsünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Öğrencilerin kampüsten çıkmasına izin vermeyen polis yer yer biber gazıyla öğrencilere müdahale etti.