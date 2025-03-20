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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:18
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        'Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı'
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada 6 polisin yaralandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

        İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

        Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

        Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

        Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

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        #Ali Yerlikaya
        #Saraçhane
        #haberler
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