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Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu New York'ta devam ediyor. Uluslararası alanda yoğun bir gündemin yaşandığı dönemde düzenlenen Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaparak küresel ve bölgesel meselelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

"ASYA'NIN BATI TARAFINDAKİ KISMIYIZ"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde yaşanan gelişmeleri haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelik mesajlarının dikkat çektiğini söyledi. Çınar "Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olup olmaması konusunda açıklamaları vardı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Asya'nın Batı tarafındaki kısmıyız' açıklamasının çok yankılandığını söyleyebilirim" dedi. Ali Çınar "ABD basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya-Ukrayna meselesindeki diplomasi trafiği ve rolleri ön plandaydı" şeklinde konuştu.

TEMASLAR DA SORUNLAR DA DEVAM EDİYOR

Türkiye-ABD ilişkileri açısından diyalog kapısının aralık olmasının, dışişleri ve askeri anlamda ilişkilerin sürmesinin önemli olduğunu belirten Ali Çınar "Bize gelen bilgiler iki ülke arasındaki toplantıların verimli geçtiği yönünde. Temaslar devam ediyor ama sorunlar hala masada" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiği bilgisini de paylaşan Çınar "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ikili görüşme ihtimali yok. Bu görüşmenin Kasım ayındaki G-20 zirvesinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor" dedi.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK'

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın öne çıkan başlıklarının; Rusya-Ukrayna savaşı, gıda güvenliği, küresel sağlık sorunları ile BMGK'nin yapılandırılması ve reformu şeklinde olacağına dikkat çekti. Çınar "Türkiye uzun zamandır 'dünya beşten büyük' eleştirisinde bulunuyordu. İlk defa ABD tarafından Güvenlik Konseyi ile ilgili eleştiri ve önerilerin gelecek olması dikkate değer. O nedenle gözler Biden'ın yapacağı açıklamalarda" ifadelerini kullandı.