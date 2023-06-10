9 Haziran 2023 reyting sonuçları... Dün akşam televizyon kanallarında çeşitli diziler ve TV programları yer aldı. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü ile ekranlara gelirken Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları gibi diziler de yeni bölümleri ile yayınlandı. Televizyon izleyicileri de dünün reyting sonuçları için araştırma yapmaya başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 9 Haziran 2023 reyting birincisi kim oldu? İşte bazı bilgiler