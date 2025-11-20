Gözlerinize bir mola verin: Dijital ekran kullanımında altın kurallar

Dijital çağın en büyük sorunlarından biri olan göz yorgunluğu, uzun süre ekrana bakan herkesi etkiliyor. 20-20-20 kuralı gibi pratik molalar ve doğru ekran yerleşimi, hem konforu artırıyor hem de olası göz hastalıklarının önüne geçebiliyor.

DİJİTAL EKRANLARDAN YAYILAN MAVİ IŞIK VE GÖZ SAĞLIĞI

Dijital ekranların yaydığı mavi ışık, kısa dalga boyuna sahip yüksek enerjili bir ışık türüdür. Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlardan yayılan bu ışık; özellikle yoğun ve uzun süreli kullanımda gözler ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araştırmalar hâlâ devam etmekle birlikte, mavi ışığın uzun vadede retina hücrelerine zarar verebileceği ve yaşa bağlı göz hastalıklarına yol açabileceği konusunda bazı bulgular bulunmaktadır.

REKLAM

DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU VE BELİRTİLERİ

Dijital ekran kullanımının artmasıyla birlikte “dijital göz yorgunluğu” adı verilen durum oldukça yaygınlaşmıştır. Bu rahatsızlık; uzun süre ekran karşısında kalan kişilerde ortaya çıkan görsel ve oküler semptomları ifade eder. Amerikan Optometri Derneği (AOA), günde en az iki saat ekran başında vakit geçiren bireylerin dijital göz yorgunluğu açısından risk altında olduğunu belirtir. Ayrıca göz kusurlarının düzeltilmemiş olması da belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir.

GÖZ YORGUNLUĞUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER Dijital göz yorgunluğunu artıran pek çok etken vardır. Bunlardan bazıları: - Sık tekrar eden göz hareketleri - Normalden daha az göz kırpma - Ekran parlama ve yansımaları - Aşırı parlak veya yetersiz ışıklı ekran - Yanlış ekran ve göz mesafesi - Uygun olmayan oturma pozisyonu ve mobilya yüksekliği Yoğun ekran kullanımı; çift görmeye, baş ağrısına, konsantrasyon sorunlarına, göz kuruluğuna ve tahrişe yol açabilir. Özellikle az göz kırpma nedeniyle kuruluk, yanma, kızarıklık ve bulanık görme sık görülen şikâyetlerdir. Çocuklar ve uzun süre kapalı ortamda ekran başında kalan kişilerde miyop gelişme riskinin yükseldiği de araştırmalarda gösterilmiştir. Ayrıca ekran kullanımına bağlı boyun, omuz ve sırt ağrıları da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. REKLAM GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER Dijital ekran kullanımının kaçınılmaz olduğu günümüzde, göz sağlığını korumak amacıyla bazı yaşam alışkanlıklarında değişiklik yapmak önemlidir. Öneriler şunlardır: - Günlük aktiviteler sırasında ekran kullanımına ara vermek - Ekran süresi için sınır belirlemek ve hatırlatıcılar kullanmak - Dijital olmayan hobilere yönelmek (kitap okumak, resim yapmak, müzik aleti çalmak vb.) - Belli aralıklarla mola vererek göz kırpmayı artırmak